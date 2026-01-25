Goldrausch: America's Backyard Gold
Folge 8: Der Verlobungsring
44 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Im Pacolet River in South Carolina, darf ohne Genehmigung geschürft werden. Dave Turin trifft einen Mann, der Gold im Wert von 5000 Dollar sammeln konnte. Teure Ausrüstung? Fehlanzeige.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH