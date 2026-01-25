Reise in die VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Reise in die Vergangenheit
44 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
In den Wäldern rund um Georgia befindet sich der sogenannte "Dahlonega Gold Belt", eine Fundgrube für Goldgräber. Dave Turin begleitet Anfänger bei ihrer Suche nach dem großen Fund.
