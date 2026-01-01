Goldrausch: America's Backyard Gold
Folge 3: Im Idaho-Territorium
44 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
In den Rocky Mountains wird Schatz- und Goldsuchern nie langweilig. Schätzungen zufolge liegt Gold im Wert von mehreren Milliarden Dollar unter der Erde.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Goldrausch: America's Backyard Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH