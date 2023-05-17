Goldrausch in Australien
Folge vom 17.05.2023: German Gold
45 Min.Folge vom 17.05.2023Ab 12
Andreas und seine Söhne testen in einem deutschen Kieswerk ihre Dredge. Kann die Maschine unter Wasser Material ansaugen und das Gold aus dem Boden waschen? Treibsand macht den Probelauf zu einem tückischen Unterfangen. Mat und Rhien versorgen sich unterdessen in Australien mit Treibstoff. Die Brüder beladen ihre Geländewagen und die Anhänger in Down Under mit 4000 Litern Diesel in Kanistern. Aber an den Steigungen in den Bergen geraten die schwer beladenen Fahrzeuge trotz Allradantrieb an ihre Grenzen. Das Duo muss unterwegs improvisieren.
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.