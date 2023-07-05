Goldrausch in Australien
Folge vom 05.07.2023: Gold im Kies
45 Min.Folge vom 05.07.2023Ab 12
Der Waschtisch ist betriebsbereit. Andreas' Söhne können mit der Arbeit loslegen. In das Projekt „Gold in Deutschland“ bringt sich auch ein kanadischer Schatzsucher mit ein. Mat hadert unterdessen in Australien mit seinem Schicksal. Erst hat die Trommel den Geist aufgegeben und jetzt streikt auch noch der Bagger. Die ambitionierten Pläne des Abenteurers drohen am Palmer River in Schall und Rauch aufzugehen. Und damit nicht genug: Mats Bruder Rhien und Andreas fordern nach mehreren Wochen harter Arbeit in Down Under ihren Edelmetall-Anteil ein.
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.