Goldrausch in Australien
Folge vom 21.06.2023: Bis ans Limit
44 Min.Folge vom 21.06.2023Ab 12
Matthias Maurer hat in Australien das Goldfieber gepackt. Der ESA-Astronaut unterstützt Mat und Andreas in Down Under bei der Suche nach fetten Nuggets. Aber nicht immer, wenn der Metalldetektor ein akustisches Signal abgibt, landen die Männer einen Treffer. Im Gegenteil: Sehr oft liegt im Boden nur ein Hufeisen oder eine alte Schaufel vergraben. Die Ausbeute lässt bis dato zu wünschen übrig, deshalb wollen die Männer ihr Glück am nächsten Tag in einer schwer zugänglichen Region versuchen. Schon die Anfahrt in die Sandstones ist eine Herausforderung.
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.