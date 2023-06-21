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Goldrausch in Australien

Bis ans Limit

DMAXFolge vom 21.06.2023
Bis ans Limit

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Goldrausch in Australien

Folge vom 21.06.2023: Bis ans Limit

44 Min.Folge vom 21.06.2023Ab 12

Matthias Maurer hat in Australien das Goldfieber gepackt. Der ESA-Astronaut unterstützt Mat und Andreas in Down Under bei der Suche nach fetten Nuggets. Aber nicht immer, wenn der Metalldetektor ein akustisches Signal abgibt, landen die Männer einen Treffer. Im Gegenteil: Sehr oft liegt im Boden nur ein Hufeisen oder eine alte Schaufel vergraben. Die Ausbeute lässt bis dato zu wünschen übrig, deshalb wollen die Männer ihr Glück am nächsten Tag in einer schwer zugänglichen Region versuchen. Schon die Anfahrt in die Sandstones ist eine Herausforderung.

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