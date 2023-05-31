Goldrausch in Australien
Folge vom 31.05.2023: Gold Around The World
44 Min.Folge vom 31.05.2023Ab 12
Andreas und sein Sohn Tobi besuchen am Yukon in Kanada einen Goldgräber-Kumpel. Jörg verpachtet in Nordamerika Claims. Zu Hause in Deutschland wartet auf Andreas zudem eine echte Herausforderung. Der Abenteurer will seine schwimmende Waschanlage nach Down Under verschiffen. Passt die riesige Dredge in den Überseecontainer? Mat und sein Bruder Rhien reparieren unterdessen am Palmer River eine Wasserpumpe aus den Fünfzigerjahren. Ersatzteile gibt es nicht mehr, alles muss von Hand geschweißt werden. Bringt das Duo die Maschine wieder zum Laufen?
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.