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Goldrausch in Australien

Gold Around The World

DMAXFolge vom 31.05.2023
Gold Around The World

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Goldrausch in Australien

Folge vom 31.05.2023: Gold Around The World

44 Min.Folge vom 31.05.2023Ab 12

Andreas und sein Sohn Tobi besuchen am Yukon in Kanada einen Goldgräber-Kumpel. Jörg verpachtet in Nordamerika Claims. Zu Hause in Deutschland wartet auf Andreas zudem eine echte Herausforderung. Der Abenteurer will seine schwimmende Waschanlage nach Down Under verschiffen. Passt die riesige Dredge in den Überseecontainer? Mat und sein Bruder Rhien reparieren unterdessen am Palmer River eine Wasserpumpe aus den Fünfzigerjahren. Ersatzteile gibt es nicht mehr, alles muss von Hand geschweißt werden. Bringt das Duo die Maschine wieder zum Laufen?

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