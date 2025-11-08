Das reizende Haus MakeoverJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Das reizende Haus Makeover
42 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12
Karen und Mina machen einen günstigen Fang: Für nur 4.000 Dollar erwerben sie ein kleines Häuschen, das eine Generalüberholung benötigt. Die beiden Frauen machen sich sofort an die Arbeit und stecken viel Herzblut in die Renovierung. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
12
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC