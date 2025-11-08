Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Das reizende Haus Makeover

sixxStaffel 4Folge 2vom 08.11.2025
Das reizende Haus Makeover

Das reizende Haus MakeoverJetzt kostenlos streamen

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Folge 2: Das reizende Haus Makeover

42 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12

Karen und Mina machen einen günstigen Fang: Für nur 4.000 Dollar erwerben sie ein kleines Häuschen, das eine Generalüberholung benötigt. Die beiden Frauen machen sich sofort an die Arbeit und stecken viel Herzblut in die Renovierung. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
sixx
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Alle 1 Staffeln und Folgen