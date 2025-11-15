Das winzige Haus MakeoverJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 5: Das winzige Haus Makeover
42 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12
In Fountain Square entdecken Mina und Karen ein wahres Schmuckstück. Obwohl das Haus ziemlich klein ist, ist der Preis extrem hoch. Doch die Gegend ist sehr beliebt, sodass dieses Projekt den beiden eine Menge Geld einbringen könnte.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC