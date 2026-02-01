Das New York Haus MakeoverJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 13: Das New York Haus Makeover
42 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6
Mina und Karen nehmen ein neues Projekt in Angriff. Doch bevor das Haus auf Vordermann gebracht werden kann, muss die alte Einrichtung entrümpelt werden. Während die Renovierungsarbeiten stetig vorangehen, tut sich im Vorgarten des Hauses ein gewaltiges Problem auf. Können die beiden Frauen eine Lösung finden, ohne dabei die Kosten in unermessliche Höhen zu treiben?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC