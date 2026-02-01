Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

sixxStaffel 5Folge 13vom 17.02.2026
Folge 13: Das New York Haus Makeover

42 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6

Mina und Karen nehmen ein neues Projekt in Angriff. Doch bevor das Haus auf Vordermann gebracht werden kann, muss die alte Einrichtung entrümpelt werden. Während die Renovierungsarbeiten stetig vorangehen, tut sich im Vorgarten des Hauses ein gewaltiges Problem auf. Können die beiden Frauen eine Lösung finden, ohne dabei die Kosten in unermessliche Höhen zu treiben?

