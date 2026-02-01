Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 9vom 11.02.2026
Mina und Karen nehmen ein neues Projekt in Bates Hendricks in Angriff. Mina ist skeptisch, ob sich die hohen Kosten am Ende für sie auszahlen werden. Doch Karen bleibt optimistisch. Schnell wird allerdings klar, dass in dem Haus ein ziemliches Chaos herrscht. Können die beiden Frauen trotzdem ihre Vorstellungen eines schlichten und gemütlichen Designs verwirklichen?

