Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Das Künstlerhaus Makeover

sixxStaffel 5Folge 8vom 10.02.2026
Das Künstlerhaus Makeover

Das Künstlerhaus MakeoverJetzt kostenlos streamen

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Folge 8: Das Künstlerhaus Makeover

42 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Für Mina und ihre Mutter Karen steht ein neues Makeover in einem Künstlerviertel auf dem Plan. Vorab holen sich die beiden in einer Galerie Inspirationen für das Interior-Design. Voller Ideen und Euphorie machen sich die Frauen an die Arbeit. Doch die Renovierung gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
sixx
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Alle 3 Staffeln und Folgen