41 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 6

Mina und Karen finden ein nettes kleines Häuschen in der Nähe eines großen Parks. Das Objekt kostet gerade einmal 11.000 Dollar und ist damit ein echtes Schnäppchen. Bei der Neugestaltung des Wohnraums lassen die Frauen ihrer Kreativität freien Lauf. Doch im Keller stoßen die beiden auf eine unangenehme Überraschung ...

