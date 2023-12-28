Drei Alphatiere auf FuttersucheJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 18: Drei Alphatiere auf Futtersuche
47 Min.Folge vom 28.12.2023Ab 12
Die letzten Tage am Lost Beach sind angebrochen. Die verbleibenden vier Teams haben jetzt die Chance, sich einen Vorteil für das Finale zu erspielen. Im Pearl Game können sie dabei heute beweisen, welche Adventure-Qualitäten sie bisher erlernt haben. Bei der Party am Abend feiern sie ihre Zeit bei "Good Luck Guys". Es wird heiß, aber bleibt es diesmal auch friedlich?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn