Good Luck Guys
Folge 19: Michelle ist am Ende ihrer Kräfte
41 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12
Der letzte Tag ist angebrochen. Doch die Reise ist noch nicht vorbei. Im letzten Pearl Game geht es um weitere Vorteile für das Finale. Und eine zusätzliche, goldene Perle - was die wohl zu bedeuten hat? Bei einem Festmahl sammeln die Abenteurer Kraft für alles, was kommt. Nur Aurelia findet im Liebeskarussell mit Micha und Yasin noch immer keine Ruhe.
Good Luck Guys
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
12
