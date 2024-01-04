Aurelia im Beziehungsdreieck Jetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 17: Aurelia im Beziehungsdreieck
45 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 12
Die Muschelzeremonie hat mehr bewirkt als befürchtet. Aurelia ist vor allem von Yasins Worten zutiefst verletzt. Sind hier noch Gefühle im Spiel? Doch jetzt muss sie sich erst einmal auf das heutige Exit-Duell konzentrieren. Gemeinsam mit Micha kämpft sie um den Verbleib am Lost Beach. Ist ihre Rückkehr schneller beendet als gehofft?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Good Luck Guys
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn