Good Luck Guys
Folge 7: Exit-Duell: Wer verliert, fliegt raus
51 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 12
Die Stimmung nach der Muschelzeremonie kocht, doch viel Zeit haben die Teams nicht. Im ersten Exit-Duell müssen zwei Teams um den Verbleib am Lost Beach bangen. Für wen ist das Abenteuer vorzeitig vorbei? Am Strand wartet währenddessen eine weitere Überraschung: ein neues Team wird angespült.
Good Luck Guys
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn