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Gschichtn aus der Schwulenbar

Schlager, Bulgarien & 12 Euro Vodka E

Talk? Now!Staffel 2Folge 32vom 18.02.2026
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Gschichtn aus der Schwulenbar

Folge 32: Schlager, Bulgarien & 12 Euro Vodka E

52 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Miss Ivanka T. kann es nicht lassen und lässt euch wöchentlich an den besten Gschichtn, den skurrilsten Gesprächen und an allem schwulen, was es eben so gibt, teilhaben!

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