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Gschichtn aus der Schwulenbar

No Homo, Bayern & Aura

Talk? Now!Staffel 2Folge 36vom 18.02.2026
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Gschichtn aus der Schwulenbar

Folge 36: No Homo, Bayern & Aura

64 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Miss Ivanka T. kann es nicht lassen und lässt euch wöchentlich an den besten Gschichtn, den skurrilsten Gesprächen und an allem schwulen, was es eben so gibt, teilhaben! Oder wie Ivanka sagt: "Wenn diese Folge nicht aus dem Bauch heraus gesprochen war und alles drin hatte dann weiß ich es auch nicht.!"

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