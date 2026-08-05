Twink Mafia, Platzmachen und FomoJetzt kostenlos streamen
Gschichtn aus der Schwulenbar
Folge 42: Twink Mafia, Platzmachen und Fomo
51 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Wie immer der neuste Gossip aus der Szene und dazu jede Menge Tea! Ivankas Meinung zu dem, was gerade passiert und durch die Presse geht. Am Ende ja auch nur meine Meinung. Dickes Bussi und danke für den großen Zusammenhalt letzte Woche! Weiter so!
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Talk?Now!
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