Gschichtn aus der Schwulenbar
Folge 41: Berlin
38 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Miss Ivanka T spricht über den terroristischen Anschlag auf den Berliner CSD. Wenn ihr Hilfe braucht: Telefonseelsorge: 0800 1110111 / 0800 1110222 Krisenchat für Teens und junge Erwachsene: +49 157 35998143
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Gschichtn aus der Schwulenbar
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, LGBTQ+, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Talk?Now!
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