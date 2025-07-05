Zum Inhalt springenBarrierefrei
Planet MoviesStaffel 2Folge 2
Folge 2: Ratten

45 Min.Ab 12

Waffenhändler Erik Brahms soll auf frischer Tat ertappt werden, deshalb gehen Demir und ein Kollege undercover in einer Hehlerbande. Kurz bevor der Zugriff erfolgen soll, wird Brahms jedoch gewarnt und er und seine Männer greifen die Beamten an.

Planet Movies
