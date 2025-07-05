GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 9: Blutzoll
45 Min.Ab 12
Eine Gruppe politischer Flüchtlinge plant einen Anschlag auf ihren Diktator auf deutschem Boden. Das Team muss sich die Frage stellen, in wie weit sich Menschen gegen ein solches Unrecht wehren dürfen und wann aus Freiheitskampf Mord wird.
Genre:Action, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film