Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GSG 9 - Die Eliteeinheit

Hochspannung (Teil 1)

Planet MoviesStaffel 2Folge 6
Hochspannung (Teil 1)

Hochspannung (Teil 1)Jetzt kostenlos streamen

GSG 9 - Die Eliteeinheit

Folge 6: Hochspannung (Teil 1)

45 Min.Ab 16

Eine Gruppe Nigerianer droht einem Energiekonzern mit einem Anschlag; außer, der Konzern zahlt mehrere Milliarden. Die Situation lässt sich relativ schnell lösen, doch die Sache ist für das Team damit noch lange nicht vorbei.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

GSG 9 - Die Eliteeinheit
Planet Movies
GSG 9 - Die Eliteeinheit

GSG 9 - Die Eliteeinheit

Alle 2 Staffeln und Folgen