GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 7: Hochspannung (Teil 2)
46 Min.Ab 12
Der erste Anschlag war Täuschung, zeitgleich haben die Terroristen ein Atomkraftwerk eingenommen. Die Nigerianer haben außerdem die Sicherheitchefin des Energiekonzerns als Geisel genommen. Das Team muss eine atomare Katastrophe verhindern.
Genre:Action, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film