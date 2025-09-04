Zum Inhalt springenBarrierefrei
G’sund bleiben mit Yasmina

Diese Übungen machen unseren Rücken fit!

Staffel 3Folge 3vom 04.09.2025
Diese Übungen machen unseren Rücken fit!

G’sund bleiben mit Yasmina

Folge 3: Diese Übungen machen unseren Rücken fit!

6 Min.Folge vom 04.09.2025

Heute nehmen wir uns wieder unserer Dauergroßbaustelle Nummer Eins an: den Rücken. Mit Yasminas Übungen stärken wir die Rückenmuskulatur und halten uns fit.

