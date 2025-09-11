So geht effektives Workout im Liegen!Jetzt kostenlos streamen
G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 4: So geht effektives Workout im Liegen!
6 Min.Folge vom 11.09.2025
Sie haben es sich gerade gemütlich gemacht? Bleiben Sie ruhig liegen. Heute zeigt Yasmina Workouts zum Fett-Verbrennen und zur ganzheitlichen Kräftigung, die man auf der Matte machen kann, aber auch im Bett oder auf dem Sofa.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
G’sund bleiben mit Yasmina
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: krone.tv