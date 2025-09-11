Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
G’sund bleiben mit Yasmina

So geht effektives Workout im Liegen!

krone.tvStaffel 3Folge 4vom 11.09.2025
So geht effektives Workout im Liegen!

So geht effektives Workout im Liegen!Jetzt kostenlos streamen

G’sund bleiben mit Yasmina

Folge 4: So geht effektives Workout im Liegen!

6 Min.Folge vom 11.09.2025

Sie haben es sich gerade gemütlich gemacht? Bleiben Sie ruhig liegen. Heute zeigt Yasmina Workouts zum Fett-Verbrennen und zur ganzheitlichen Kräftigung, die man auf der Matte machen kann, aber auch im Bett oder auf dem Sofa.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

G’sund bleiben mit Yasmina
krone.tv
G’sund bleiben mit Yasmina

G’sund bleiben mit Yasmina

Alle 3 Staffeln und Folgen