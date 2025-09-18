Knieschmerzen? Diese drei Übungen helfen!Jetzt kostenlos streamen
G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 5: Knieschmerzen? Diese drei Übungen helfen!
6 Min.Folge vom 18.09.2025
In dieser Folge geht es um eines unserer meist-malträtierten Gelenke überhaupt: das Kniegelenk. Wohlfühl-Coach Yasmina zeigt Übungen, die Schmerzen lindern und Verletzungen und Arthrose vorbeugen können, aber besonders leicht auszuführen und zu verinnerlichen sind.
