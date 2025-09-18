Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knieschmerzen? Diese drei Übungen helfen!

krone.tvStaffel 3Folge 5vom 18.09.2025
Folge 5: Knieschmerzen? Diese drei Übungen helfen!

6 Min.Folge vom 18.09.2025

In dieser Folge geht es um eines unserer meist-malträtierten Gelenke überhaupt: das Kniegelenk. Wohlfühl-Coach Yasmina zeigt Übungen, die Schmerzen lindern und Verletzungen und Arthrose vorbeugen können, aber besonders leicht auszuführen und zu verinnerlichen sind.

