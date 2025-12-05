Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gute Nacht Österreich vom 05.12.2025

ORF1Folge vom 05.12.2025
28 Min.Folge vom 05.12.2025

Peter Klien blickt hinter Österreichs Bürokratie-Kulissen: Während der Krampus auf der Straße geprügelt und entmaskiert wird, taumelt die ÖGK mit Millionenbudget und roten Zahlen durch den Verwaltungsdschungel. Inhalt: Die Regierung will Österreichs Bürokratie mit 113 Maßnahmen entschlacken – „Gute Nacht Österreich“ nimmt die Reformpläne satirisch aufs Korn. Außerdem spricht Peter Klien mit Gregor Seberg als „Krampus“ über den zunehmend gewaltgeprägten Krampus-Trube. Zudem beleuchtet die Sendung die finanziellen Probleme der ÖGK, deren explodierende Verwaltungskosten und das ungewöhnliche Führungsmodell, bei dem sich zwei Chefs alle sechs Monate abwechseln, die größte Sozialversicherung des Landes unter Druck setzen. Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions

