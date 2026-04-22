Welche Folgen hat der Irankrieg für Deutschland?Jetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 154: Welche Folgen hat der Irankrieg für Deutschland?
Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben sich zuletzt dramatisch zugespitzt – mit spürbaren Folgen weit über die Region hinaus. In der neuen Folge von Gysi gegen Guttenberg steht deshalb der Iran-Krieg und seine Auswirkungen auf Deutschland im Mittelpunkt. Im Iran-Konflikt sind diplomatische Lösungsansätze zuletzt deutlich ins Stocken geraten, während gleichzeitig militärische Instrumente wieder stärker in den Vordergrund rücken. Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg sprechen über die aktuelle Lage und ordnen insbesondere die Folgen für Europa und Deutschland ein – auch mit Blick auf steigende Preise und wirtschaftliche Auswirkungen im Alltag. Ein besonderer Blick gilt der Straße von Hormus – einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt, deren Bedeutung weit über Öl und Gas hinausgeht. Welche konkreten Auswirkungen hätte eine dauerhafte Instabilität für Deutschland und Europa? Und stellt sich damit auch die Frage, ob sich Deutschland künftig stärker an der Sicherung solcher strategischen Knotenpunkte beteiligen sollte? Zum Abschluss wird diskutiert, ob Sanktionen wirklich das wirksamste Mittel internationaler Politik sind – oder ob eine klügere Angebotspolitik langfristig mehr bewirken könnte, im Fall Iran wie auch darüber hinaus. Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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