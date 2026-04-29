LIVE von der Hannover-Messe: Energie der ZukunftJetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 155: LIVE von der Hannover-Messe: Energie der Zukunft
Wie soll Deutschlands Energiezukunft aussehen – und wie weit gehen die Unterschiede wirklich? In der neuen Folge von Gysi gegen Guttenberg, aufgezeichnet live vor Publikum in Hannover, trifft Einigkeit im Ziel auf deutliche Differenzen beim Weg dorthin. Deutschland soll unabhängiger und wettbewerbsfähiger werden – darin sind sich Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg einig. Doch während Gysi konsequent auf erneuerbare Energien setzt, Kernkraft ausschließt und Kohle als Übergang weiter einplant, stellt Guttenberg genau das infrage. Reicht dieser Kurs aus, um den wachsenden Energiebedarf zu decken? Oder braucht es neue Optionen – etwa kleine modulare Kernkraftwerke? Im Zentrum steht auch die Kostenfrage: Welcher Weg ist langfristig tragfähig? Was bedeutet das für Industrie, Standort und Verbraucher? Und wie realistisch sind die jeweiligen Strategien im internationalen Wettbewerb? Eine Debatte über Grundsatzentscheidungen in der Energiepolitik – mit klaren Positionen, offenen Fragen und der besonderen Dynamik einer Live-Aufzeichnung. Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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