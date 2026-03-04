Longevity-Die Sehnsucht nach dem ewigen LebenJetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 147: Longevity-Die Sehnsucht nach dem ewigen Leben
Wer will ewig leben und wie geht das? Unsterblich werden, ewig jung bleiben – der Menschheitstraum ist so alt wie die Menschheit selbst. Aber was steckt wirklich hinter dem Longevity-Trend, der Instagram mit über 1,5 Millionen Beiträgen flutet und Milliardäre wie Jeff Bezos Millionen in Zellverjüngung investieren lässt? Gregor Gysi und KT Guttenberg sprechen über Wissenschaft und Selbstoptimierungswahn, über Gene, Lebensstil und die schlichte Frage: Wie viel ist ein längeres Leben eigentlich wert – und für wen? Von Bryan Johnson, dem selbsternannten „professionellen Verjüngungsathleten" mit 50 Pillen täglich, bis zur Harvard-Langzeitstudie über Spiritualität und Lebenserwartung. Vom deutschen Schlusslicht in der westeuropäischen Lebenserwartung bis zu KI und Epigenetik als neue Hoffnungsträger. Und ganz persönlich: Was ist Gregors Geheimnis für bemerkenswert jugendliche Haut? Und wie erlebt KT den Longevity-Hype im Silicon Valley? Eine Folge über das Älterwerden – mit Neugier, ohne Angst und mit der Erkenntnis: Qualität schlägt Quantität. Immer. All das in der neuen Folge. Viel Vergnügen wünscht das Team Gysi gegen Guttenberg! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 27.5.2026, Aachen, Eurogress Aachen 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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