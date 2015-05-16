HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!
Folge 1: Pimp my Kleiderschrank
25 Min.Folge vom 16.05.2015Ab 6
Lust auf einen neuen Look ohne viel Geld auszugeben? Enie widmet sich heute alten, langweiligen Klamotten, die im Schrank ein trauriges Dasein führen. Sie macht Patches für Strickjacken in Eis- und Vogelform und bügelt diese auf. Gemeinsam mit ihrem Gast Anne Schneider pimpt sie langweilige Turnschuhe, Ballerinas und Pumps mit Hilfe von Schleifen, Tüll, Spitze und Leder.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen