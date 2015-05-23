HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!
Folge 2: Reine Kopfsache
25 Min.Folge vom 23.05.2015Ab 6
Heute gibt es Goodies für den Kopf: Enie macht luftige Popcorn-Müsliriegel für die grauen Zellen. Anschließend pimpt sie einen langweiligen Strohhut, indem sie ihn anmalt und mit selbstgemachten Stoffblumen verziert. Gemeinsam mit ihrem Gast Marie Obermann aus Kolbermoor wird sie Haarschmuck machen: ein Haarband aus einer Kette mit Lederband und Blumen aus Stoff, sowie Haarspangen, die mit Stoff und Schrumpffolien-Motiven verschönert werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen