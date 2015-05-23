Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Reine Kopfsache

sixxStaffel 2Folge 2vom 23.05.2015
Reine Kopfsache

Reine KopfsacheJetzt kostenlos streamen

HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Folge 2: Reine Kopfsache

25 Min.Folge vom 23.05.2015Ab 6

Heute gibt es Goodies für den Kopf: Enie macht luftige Popcorn-Müsliriegel für die grauen Zellen. Anschließend pimpt sie einen langweiligen Strohhut, indem sie ihn anmalt und mit selbstgemachten Stoffblumen verziert. Gemeinsam mit ihrem Gast Marie Obermann aus Kolbermoor wird sie Haarschmuck machen: ein Haarband aus einer Kette mit Lederband und Blumen aus Stoff, sowie Haarspangen, die mit Stoff und Schrumpffolien-Motiven verschönert werden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!
sixx
HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Alle 2 Staffeln und Folgen