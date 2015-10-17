Zum Inhalt springenBarrierefrei
HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

sixxStaffel 2Folge 7vom 17.10.2015
Folge 7: Das bisschen Haushalt

24 Min.Folge vom 17.10.2015Ab 6

Wie man "das bisschen Haushalt" easy in den Griff bekommen kann, zeigt Enie van de Meiklokjes in dieser Folge. Ihre leckere Erdbeer-Konfitüre mit extra Pfiff ist schnell gemacht und schmeckt garantiert jedem. Aus langweiligen Korkuntersetzern werden stylische Unikate, aus alten Klapphockern individuelle Wohnaccessoires. Die Grafikerin und Illustratorin Farina Kuklinski zeigt, wie man Omas alte Rezepte auf einer Tischdecke verewigen kann.

sixx
