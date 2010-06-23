Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 075
Maximilian will mit Hanna die Beziehung neu etablieren, doch schon bald wird beiden klar, dass es nicht möglich ist, Maximilian von seiner Familie wegzureißen. Unausgesprochen manifestiert sich die Trennung. Hanna ist wütend, als sie erfährt, dass Oskar den Konkurrenzkochkurs mit Alexandras Wissen absichtlich veranstaltet hat, doch sie reagiert versöhnlich auf Alexandras Entschuldigung. Hanna will den Fischerkrug weiter finanziell nach vorne bringen und Abstand von Maximilian. Gerade als ihr klar wird, dass beides nicht so einfach wird, macht Oskar ihr ein verlockendes Kaufangebot für den Fischerkrug. Robert hat an dem Bruch mit Alexandra zu knabbern. Schließlich ist es Richard, der ihm wertvolle Tipps für seinen Umgang mit Frauen gibt, die Robert sofort erfolgreich umsetzt.
