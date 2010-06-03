Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 066

TelenovelaStaffel 5Folge 6vom 03.06.2010
Folge 6: Folge 066

43 Min.Folge vom 03.06.2010

Der Streit zwischen Hanna und Maximilian gärt weiter, doch schon bald verwandelt sich ihre Wut in Sehnsucht nacheinander. Als Edith erkennt, dass ihre Intrige Finn fast das Leben gekostet hätte, denkt sie über einen Haltungswechsel nach. Doch als sie erfährt, dass Hanna ihrem Geheimnis auf der Spur ist, beschließt Edith, Hanna endgültig aus Maximilians Leben zu entfernen. Oskar nutzt Maximilians Abwesenheit, um in seinen Resort-Plänen zu schnüffeln. Als er dabei von Florian erwischt wird, besticht er ihn mit einer eigenen Kreditkarte. Roberts letzte Chance, Oskar zu besänftigen, zerschlägt sich, doch Gudrun hat die zündende Idee und schafft es mit einer List, Roberts Auftrag zu retten. Gitti und Johann freuen sich auf einen schönen Abend zu zweit. Nach einigen Missgeschicken ist es dann auch schließlich so weit.

