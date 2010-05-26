Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 061
43 Min.Folge vom 26.05.2010Ab 6
Hanna wird von Edith zu Finns Geburtstagsfeier gebeten. Wie von Edith geplant, lässt Finn Hanna zunächst abblitzen. Doch als Hanna Caro dabei hilft, Ediths Geburtstagsgeschenk für Finn zu organisieren, kommen Hanna und Finn sich wieder näher. Während Alexandra von Edith dazu vereinnahmt wird, Maja aufzubauen und ihr zu suggerieren, dass sie noch gute Chancen bei Maximilian hat, erkennt Dana, dass sie Jonas mit ihren Familien-Events zu sehr eingeengt hat. Sie steuert jetzt in eine komplett andere Richtung und versucht, Jonas zu zeigen, dass sie bei seinen jugendlichen Aktivitäten mithalten kann und will.
Hanna - Folge deinem Herzen
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises