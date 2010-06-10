Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 5Folge 11vom 10.06.2010
43 Min.Folge vom 10.06.2010Ab 6

Hanna will ihre Kochkurs-Idee sofort verwirklichen, doch Oskar bekommt durch Alexandra Wind von der Sache und beginnt, Hannas Kochkurs zu sabotieren. Maximilian ist der festen Überzeugung, dass Finn mit der Trennung seiner Eltern umgehen kann, doch als er einen neuen Comic seines Sohnes entdeckt, begreift er, dass Finn sehr unter der Trennung von Maja und seiner Beziehung zu Hanna leidet. Dana erkennt, dass sie nicht nur Mutter sein will, und spielt mit dem Gedanken, ins Berufsleben zurückzukehren. Gudrun hingegen macht sich Sorgen um Karl und vermutet, dass er in der Midlife-Crisis steckt.

