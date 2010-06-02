Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 065
Während Maximilian sich nach dem unerwarteten Kuss mit Maja voll und ganz dem wieder genesenden Finn widmet, bleibt Hanna über die Rettung des Kindes uninformiert und in banger Sorge. Ihr wird klar, dass Maximilian seine Schuldvorwürfe gegen sie nicht aufgegeben hat. Oskar gelingt es, Edith während Maximilians Abwesenheit die temporäre Vertretung von Maximilian als Geschäftsführer von Castell Cuisine abzuringen. Roberts Hoffnung, den Laden auch ohne die Aufträge von Castell Cuisine führen zu können, zerschlägt sich, da er aus einem Liefervertrag nicht herauskommt. Just in dem Moment, als er aufgeben und Oskar Johanns besonderen Wein geben will, erkennt Gitti Johanns romantische Absicht und ist bereit, den Wein mit ihm zu trinken.
