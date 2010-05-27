Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 5Folge 2vom 27.05.2010
Finn freut sich sehr über das Geburtstagsgeschenk von Edith, und Hanna und Finn nähern sich über das Pony weiter an. Hanna und Maximilian sind glücklich, wie sich alles entwickelt. Doch dann hat Finn einen schrecklichen Unfall. Edith sieht mit Schrecken, dass ihr Geburtstagsgeschenk Maximilian und Hanna nur noch näher zusammengebracht hat. Sie ermutigt Maja vehement, sich weiter um Maximilian zu bemühen. Robert sucht weiter sein Glück bei Alexandra und bemerkt nicht, dass diese ihn nur benutzt, während Dana Jonas neuerlich durch ihren Schwung und ihre Attraktivität fasziniert.

