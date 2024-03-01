Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Jazz-Legende

RiCStaffel 1Folge 1vom 01.03.2024
Folge 1: Die Jazz-Legende

21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Frank ist ein wissbegieriger, ehrgeiziger Reporter beim Metropolitan Eagle. Bei seiner Arbeit begegnet er vielen ungeklärten Rätseln. Zusammen mit seinem Bruder, löst er in seiner Freizeit die schwierigsten Fälle.

