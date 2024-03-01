Hardy Boys
Folge 11: Schräge Vögel
21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Unbeabsichtigt geraten Frank und Joe in ein internationales Intrigienspiel. Es dreht sich um einen mazedonischen Liebesbussard. Dieser soll auf dem Höhepunkt der Krönungsfeierlichkeiten von Velkro II. von Staziland geköpft werden.
Copyrights:© Nelvana Ltd. / Marathon Productions S.A. / Westcom Entertainment Group Ltd. / France 2