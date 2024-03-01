Hardy Boys
Folge 12: Die Fälscherbande
21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Die Hardy-Brüder sind in Paris als plötzlich Nancys Geldbeutel geklaut wird. Der Taschendieb ist jedoch nicht allein unterwegs sondern arbeitet mit "Christian" zusammen. Die Brüder und Nancy erwischen Christian dabei, wie er etwas stehlen will.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Ltd. / Marathon Productions S.A. / Westcom Entertainment Group Ltd. / France 2