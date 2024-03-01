Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hardy Boys

Die Fälscherbande

RiCStaffel 1Folge 12vom 01.03.2024
Folge 12: Die Fälscherbande

21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Die Hardy-Brüder sind in Paris als plötzlich Nancys Geldbeutel geklaut wird. Der Taschendieb ist jedoch nicht allein unterwegs sondern arbeitet mit "Christian" zusammen. Die Brüder und Nancy erwischen Christian dabei, wie er etwas stehlen will.

