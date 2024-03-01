Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hardy Boys

Der Juwelenraub

Staffel 1Folge 13vom 01.03.2024
Der Juwelenraub

Der JuwelenraubJetzt kostenlos streamen

Hardy Boys

Folge 13: Der Juwelenraub

21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Nancy findet einen überdimensionalen, weißen Würfel. Wie sich herausstellt, dient der Würfel als Erkennungszeichen. Er kann sie zu "Panther", einem berühmten Juwelendieb, führen. Zusammen mit dem Inspector stellen sie ihm eine Falle.

