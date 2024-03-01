Hardy Boys
Folge 13: Der Juwelenraub
21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Nancy findet einen überdimensionalen, weißen Würfel. Wie sich herausstellt, dient der Würfel als Erkennungszeichen. Er kann sie zu "Panther", einem berühmten Juwelendieb, führen. Zusammen mit dem Inspector stellen sie ihm eine Falle.
