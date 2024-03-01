Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hardy Boys

Der lange Arm der Gerechtigkeit

RiCStaffel 1Folge 9vom 01.03.2024
Folge 9: Der lange Arm der Gerechtigkeit

21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Frank hat ein Interview mit dem cholerischen Baseballstar Duck. Das Gespräch verlief gut und so sollte auch Franks Zeitungsartikel werden. Sportredakteur Mac schreibt jedoch einen anderen Artikel. Unklar ist, woher diese unbegründete Abneigung kommt.

