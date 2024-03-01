Der lange Arm der GerechtigkeitJetzt kostenlos streamen
Hardy Boys
Folge 9: Der lange Arm der Gerechtigkeit
21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Frank hat ein Interview mit dem cholerischen Baseballstar Duck. Das Gespräch verlief gut und so sollte auch Franks Zeitungsartikel werden. Sportredakteur Mac schreibt jedoch einen anderen Artikel. Unklar ist, woher diese unbegründete Abneigung kommt.
Hardy Boys
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Ltd. / Marathon Productions S.A. / Westcom Entertainment Group Ltd. / France 2