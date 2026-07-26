Harrys liabste Hütt'n: Der GroßglocknerJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 266: Harrys liabste Hütt'n: Der Großglockner
24 Min.Folge vom 26.07.2026
Der Großglockner ist mit 3.798 Metern Österreichs höchster Berg. Während der Gipfel erfahrenen Alpinisten vorbehalten ist, laden rund um den Berg familienfreundliche Wanderwege zum Entdecken ein. Harry erkundet die Nationalparkregion Hohe Tauern Kärnten und besucht Großkrichheim und kehrt nach einer Tour auf der Winklernerhütte ein. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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Harrys liabste Hütt'n
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