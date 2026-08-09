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Harrys liabste Hütt'n
Folge 295: Harrys liabste Hütt'n: Von Innsbruck auf die Tiroler Nordkette
25 Min.Folge vom 09.08.2026
Kaum eine Stadt bringt Stadtleben und Bergwelt so nah zusammen wie Innsbruck. Harry Prünster fährt mit der Standseilbahn auf die Hungerburg und wandert weiter in die Nordkette. Unterwegs trifft er auf Mountainbiker, besucht die Arzler Alm und plaudert mit der Wirtin der Bodensteinalm. Höhepunkt der Tour ist das Hafelekar auf 2.334 Metern. Zum Abschluss geht es in den Innsbrucker Alpenzoo. Bildquelle: ORF
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Harrys liabste Hütt'n
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