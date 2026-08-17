Harrys liabste Hütt'n: Kitzbüheler Horn TirolJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 313: Harrys liabste Hütt'n: Kitzbüheler Horn Tirol
24 Min.Folge vom 17.08.2026
Zwischen Wildem Kaiser und Kitzbüheler Horn lockt die Region Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol mit Gipfeln, Wiesen und abwechslungsreichen Wegen. Harry Prünster wandert mit uns auf das Kitzbüheler Horn – vorbei an der Hornköpflhütte, dem Alpenblumengarten und dem Alpenhaus bis zum Gipfelhaus von Enrico. Der Ausflug endet mit einem beeindruckenden Blick auf die Kitzbüheler Alpen. Bildquelle: ORF/Andi Bruckner
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Harrys liabste Hütt'n
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