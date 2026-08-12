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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg (3/10) - Filzmoos

ORF IIIStaffel 1Folge 305vom 12.08.2026
Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg (3/10) - Filzmoos

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 305: Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg (3/10) - Filzmoos

24 Min.Folge vom 12.08.2026

Der Weg führt Harry Prünster bei seinem 350 Kilometer langen Streifzug durch die Pongauer Bergwelt, mit der einzigartigen Almendichte im Salzburger Land, zu über 120 Almen. Keine gleicht der anderen, und die Wanderer werden überall herzlich empfangen und mit g'schmackigen Almspezialitäten verköstigt. Bildquelle: ORF

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